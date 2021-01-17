Директоров орловских ГУПов лишат премий за долги по зарплате

Областные власти обновили условия трудоустройства в ГУПы.

Правительство региона внесло изменения в собственное постановление от 2011 года «О мерах по совершенствованию управления государственными унитарными предприятиями Орловской области». В частности, в новой редакции утверждены условия найма на работу руководителей этих предприятий, в том числе условия оплаты их труда.

Согласно обновленной редакции документа, назначение руководителя ГУПа производится по поручению правительства Орловской области приказом профильного департамента, которому предприятие подчиняется. При этом кандидат на столь высокий пост должен доказать, что он не является участником или учредителем юридического лица либо лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица.

Размер должностного оклада руководителя предприятия также устанавливается приказом профильного департамента — в фиксированной сумме в рублях. Определяется он как произведение величины наименьшего должностного оклада основного персонала на коэффициент кратности, зависящий от списочной численности работников предприятия. Интересно, что при увеличении должностных окладов работников руководитель предприятия вправе внести учредителю предложение об увеличении своего собственного оклада.

В новой версии постановления правительства появился еще один важный пункт, которого раньше не было. Он гласит, что в случае наличия задолженности по заработной плате перед работниками предприятия премиальные выплаты по результатам работы за квартал не выплачиваются.

ИА «Орелград»