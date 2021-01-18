Еще 175 орловцев заразились COVID-19, двое умерли

Общее число случаев в регионе достигло 24 520

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 24 520, сообщили в федеральном оперштабе. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 175 человек.

Вместе с тем за день скончались два пациента с COVID-19, количество летальных случаев выросло до 309. Выздоровели 21 714 человека (+139 за сутки).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 3 591 066. За последние сутки диагноз подтвердился у 22 857 человек. С начала пандемии выздоровели 2 978 764 пациентов (+18 333), умерли 66 037 (+471).

ИА «Орелград»