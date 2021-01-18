Под Орлом в пожаре погиб 55-летний мужчина

Обстоятельства ЧП проверяют силовики.

Вчера, 17 января в деревне Стальной Конь Орловского района в пожаре погиб человек. 55-летний мужчина сгорел в однокомнатной квартире. Обстоятельства трагедии проверяет региональный СК.

В пресс-службе областного главка МЧС рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 23.53. Судя по всему, источник огня находился в самой квартире.

СК начал доследственную проверку. Предстоит установить причину пожара и иные обстоятельства ЧП.

— По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — заявили в ведомстве.

ИА «Орелград»