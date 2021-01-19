Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 24 696

За сутки диагноз подтвердился еще у 176 человек

Число случаев COVID-19 в Орловской области достигло 24 696, сообщили в федеральном оперштабе. За последние сутки диагноз подтвердился у 176 человек.

Вместе с тем за день умерли два пациента с COVID-19, количество летальных исходов достигло 311. Выздоровели 21 849 человек (+135).

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 734. Нарастающим итогом зарегистрировано 3 612 800 случаев. Выписано за весь период – 3 002 026. Умерло за весь период – 66 623», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»