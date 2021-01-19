Движение по Красному мосту планируют открыть 22 ноября 2022 года

19.1.2021 | 16:28 Новости, Общество

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На ремонт объект закроют уже через две недели.

Движение по Красному мосту в Орле закроют до 22 ноября 2022 года. Соответствующее постановление подписал мэр Орла Юрий Парахин. На реконструкцию объект закрывается 1 февраля.

В постановлении мэра определены альтернативные пути следования транспорта: ул. Розы Люксембург — ул. 5 Августа — ул. 1-я Курская, ул. 3-я Курская; ул. Фомина, ул. 3-я Курская — ул. 5 Августа — ул. Розы Люксембург.

По этим же дорогам будет ходить и общественный транспорт. Напомним, из-за перекрытия моста изменятся маршруты 13 автобусов, трамваи будут курсировать только по Заводскому району, а два троллейбусных маршрута отменят.

— Обращаем внимание на то, что некоторое время после перекрытия движения транспорта по по Красному мосту продолжат ходить пешеходы. Ориентировочно к апрелю 2021 года подрядчик ООО «Ремспецмост» должен оборудовать пешеходный крытый мост со стороны памятника Ивану Грозному. С этого момента Красный мост будет полностью закрыт на реконструкцию, — пояснили в пресс-службе мэрии.

ИА «Орелград»

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