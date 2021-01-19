В Орле заявили о резком снижении безработицы

За полгода число безработных сократилось примерно вдвое.

Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, в регионе пошел на спад уровень безработицы. Напомним, в 2020 году на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции количество безработных начало стремительно расти. Всего за несколько месяцев оно выросло примерно втрое и достигло порядка 13 тысяч человек. Пик пришелся на конец августа прошлого года, когда уровень регистрируемой безработицы составил 3,8 процента.

Тогда на учете в областных органах службы занятости состояли 13,2 тысячи орловцев. Однако Новый год, согласно приведенным оперативным данным, в статусе безработных встретили 6 тысяч жителей Орловской области. Уровень безработицы снизился до 1,7 процента экономически активного населения, а на учете в органах службы занятости в настоящий момент зарегистрированы 5,8 тысячи человек.

«За две недели 2021 года в центры занятости поступило свыше 400 новых заявлений по онлайн-сервису портала «Работа в России», чуть более 30 заявителям назначено пособие по безработице, — рассказали в управлении. — Прежде чем присвоить авторам заявлений статус безработных, специалисты рассматривают возможности для их трудоустройства».

В ведомстве добавили, что в прошлом году проблему с несоответствием спроса и предложения на рынке труда удалось решить для 1146 человек. Их направили на обучение востребованным профессиям. В целом же в 2020 году органам службы занятости удалось трудоустроить 7,5 тысячи граждан, обратившихся за помощью в трудоустройстве.

ИА «Орелград»