В Орле автор спам-звонков отбился от штрафа

При этом нарушителя закона все-таки наказали предупреждением.

Об очередном выявленном нарушителе законодательства в сфере рекламы рассказало Орловское УФАС России. Ранее в это ведомство обратился местный житель. Он пожаловался, что на его телефонный номер поступают звонки рекламного характера, которые заявитель назвал спамом. Дело в том, что согласия на получение таких звонков он никому не давал.

Антимонопольщики приняли заявление к рассмотрению и вскоре выяснили, что номер, с которого поступали спам-звонки, принадлежит одному из местных индивидуальных предпринимателей. На ИП тут же завели дело о нарушении требований части 1 статьи 18 «Закона «О рекламе».

В УФАС напомнили, что согласно этому закону, распространение рекламы по телефону допускается только при условии предварительного согласия абонента на это. А рекламораспространитель обязан предварительно удостовериться, что абонент дал свое согласие на получение рекламы.

«При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено, — уточнили в УФАС. — Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием».

Поскольку в данном случае реклама распространялась без предварительного согласия абонента, ИП признали нарушителем Закона «О рекламе», выдали предписание об устранении нарушений и наложили штраф, поскольку данное правонарушение оказалось не первым.

Однако после этого в арбитражный суд поступило заявление от ИП об оспаривании постановления. Дело дошло до апелляционной инстанции. В результате действия антимонопольщиков были признаны законными и правомерными, поэтому постановление не было отменено. В то же время суд заменил ИП штраф предупреждением.

ИА «Орелград»