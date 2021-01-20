В Орле на уклониста завели уголовное дело

Молодой орловец несколько месяцев не являлся по повестке в военкомат.

Жителя Орла заподозрили в уклонении от службы в армии. На 21-летнего парня, который не пришел по повестке в военкомат, завели уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе СК по Орловской области, молодой человек с ноября прошлого года не являлся по повесткам в отдел военного комиссариата. При этом законных оснований для отсрочки службы у парня нет.

Силовики завели на орловца уголовное дело по статье об уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.

Ведется следствие.

ИА «Орелград»