Число случаев COVID-19 на Орловщине превысило 25 тысяч

21.1.2021 | 10:56 Новости, Общество

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За последние сутки заразились еще 174 человека

Число случаев коронавируса в Орловской области превысило 25 тысяч и достигло 25 047, сообщили в федеральном оперштабе. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 174 человек.

В то же время умерли два пациента с COVID-19, количество летальных исходов выросло до 315. Выздоровели 22 128 человек (+142).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 3 655 839. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 21 887 человек. С начала пандемии выздоровели 3 054 218 пациента, умерли 67 832.

ИА «Орелград»

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