Стала известна судьба орловской «девочки-маугли»

За год с небольшим в жизни ребенка произошли перемены к лучшему.

«Девочка-маугли», которую больше года назад забрали у матери, сегодня чувствует себя гораздо лучше. О судьбе ребенка рассказал детский омбудсмен Константин Домогатский.

Напомним, шокирующая история произошла в октябре 2019 года. Полицейские и сотрудники органов опеки привезли в НКМЦ им. Круглой 12-летнюю пациентку, которая ходила на четвереньках, боялась людей и общалась звуками.

— Сейчас девочке-инвалиду 13-лет. Ребенок находится в Мценском детском дом — интернате. По словам руководителя организации у ребенка улучшилось физическое состояние, есть аппетит, нормализовался вес, ребенок социализируется, — рассказали 21 января на странице омбудсмена в соцсети.

Остальные семеро детей из этой семьи находятся в интернатах. Там уверяют, что ребята прижились в учреждениях, они в любой момент могут выйти на связь с Домогатским. Так, по словам омбудсмена, старшие дети попросили для сестры профессиональный волейбольный мяч.

Их мать решением суда ограничена в родительских правах. При этом у детей есть возможность с ней общаться, пояснил омбудсмен.

ИА «Орелград»