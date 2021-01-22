Прокуратура предупредила Парахина из-за городского транспорта

22.1.2021 | 14:47 Новости, Общество

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Ведомство выявило массовые срывы графиков в холода в Орле.

Прокуратура Орловской области проверила, как ходит общественный транспорт в Орле. Поводом для вмешательства надзорного ведомства стали публикации в местных СМИ.

Проверка ведомства подтвердила: городской транспорт в Орле ходит с перебоями. Как итог – переполненные салоны и нарушение прав пассажиров на нормальное транспортное обслуживание.

Особенно обострилась ситуация в дни аномального мороза, который пришел в регион неделю назад. Прокуратура посчитала, что при таких обстоятельствах «нарушение графика движения транспорта может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан», которые подолгу стоят на остановках.

В ведомстве подчеркнули, что ответственные чиновники мэрии Орла «должный контроль за осуществлением транспортного обслуживания населения не обеспечили». Главе города Юрию Парахину внесли прокурорское представление. Ведомство пообещало держать ситуацию на контроле.

ИА «Орелград»

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