В Орловской области официально подтвердили рост цен на хлеб

Хлеб стал одним из лидеров роста цен на потребительском рынке области.

Как сообщает Орелстат, в декабре 2020 года по сравнению с прошедшим ноябрем на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги повысились в среднем на 0,9 процента. По сравнению с декабрем 2019 года, они выросли на 5,2 процента, а лидером стали продукты питания. Так, только в декабре их стоимость в среднем увеличилась на 1,9 процента. Наибольшее подорожание было зафиксировано на плодоовощную продукцию, которая стала дороже в среднем на 9,1 процента.

В частности, картофель вырос в цене на 21,1 процента, помидоры свежие — на 27,6, а свежие огурцы подорожали в 1,4 раза. При этом, как подметили в Орелстате, стоимость апельсинов снизились на 8,7 процента. В декабре в орловских магазинах их можно было приобрести примерно по 110,21 рубля за 1 кг.

«Значительно поднялись цены на яйца куриные — на 19,7 процента, — пояснили в Орелстате. — Выросли цены на кур охлажденных и мороженых, вермишель и рыбное филе — на 2,8 процента, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — на 3,5 процента, творог нежирный — на 3,6 процента, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 4,3 процента».

Стоимость условного минимального набора продуктов питания, по подсчетам статистиков, в среднем по Орловской области на конец декабря 2020 года составила 4135,26 рубля в расчете на месяц.

ИА «Орелград»