Под Орлом нашли нелегальный крематор

Крематор на орловском предприятии использовали без документов.

В Орловской области по решению суда временно приостановлена деятельность животноводческого предприятия. Административное дело было рассмотрено Верховским районным судом. Материалы туда передали сотрудники управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Чуть ранее они провели внеплановую проверку ЗАО «Славянское», которое специализируется на выращивании молочного крупного рогатого скота и производстве молока.

Как пояснили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора, в ходе проверки были выявлены грубые нарушения правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. По мнению специалистов, это создавало реальную угрозу возникновения и распространения особо опасных заболеваний.

«В частности, утилизация биологических отходов, образующихся в процессе убоя КРС, проводилась не на ветеринарно-санитарном утилизационном заводе, а в крематоре, расположенном на территории убойного пункта ЗАО «Славянское», при этом документы на эксплуатацию крематора отсутствовали, — рассказали в ведомстве. — Кроме того, в течение года на предприятии не проводилась дезинфекция инвентаря, инструментов и емкости для перевозки биологических отходов после каждого случая доставки к месту уничтожения».

По итогам проверки был составлен административный протокол, который и был рассмотрен судом. Последний установил факт нарушений и признал компанию виновной. Наказанием для нее стало временное приостановление деятельности по утилизации биологических отходов «методами, не отвечающими требованиям действующего ветеринарного законодательства РФ».

ИА «Орелград»