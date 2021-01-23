Под Орлом женщина нашла в сарае богатый тайник

23.1.2021 | 11:35 Новости, Происшествия

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За кражу денег из тайника орловчанку отдали под суд.

Уголовное дело о необычном семейном преступлении рассмотрел Верховский районный суд Орловской области. Как пояснили в пресс-службе этого суда, местную жительницу признали виновной в совершении кражи с причинением значительного ущерба потерпевшему. В роли последнего выступил сожитель подсудимой.

Как уточнили в суде, женщина знала о тайнике. Ее сожитель хранил деньги своего брата в надворной постройке. После одной из ссор женщина решила эти средства прикарманить. Она зашла в сарай и нашла там деньги. Интересно, что из тайника она взяла только часть спрятанных там средств, но и эта часть оказалась немалой. Всего женщина похитила у сожителя 105 тысяч рублей, которыми затем распорядилась по своему усмотрению.

Вину в совершении преступления воровка признала в полном объеме и заявила ходатайство о применении особого порядка рассмотрения уголовного дела. В результате ей было назначено наказание в виде 380 часов обязательных работ. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

ИА «Орелград»

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