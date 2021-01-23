В Орле осудили беглого алиментщика

Скрывавшийся от правосудия мужчина был задержан и осужден.

Как сообщает Орловский районный суд, местному жителю вынесен обвинительный приговор за неуплату алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Примечательно, что он оказался настоящим рецидивистом. Как пояснили в суде, ребенок у мужчины родился в 2016 году. Судебным приказом молодого человека обязали выплачивать алименты на его содержание – четверть всех видов заработка ежемесячно. Однако отцом он оказался нерадивым.

Мужчина отказался выплачивать алименты, за что еще в 2018 году его привлекли к административной ответственности. Ему было назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ. Как правило, для многих этого хватает, чтобы встать на путь исправления. Но в данном случае правонарушитель даже не отбыл наказание, так как не являлся в администрацию сельского поселения для его исполнения.

При этом и алименты он по-прежнему не платил. Сумма его задолженности перед ребенком достигла 55 тысяч рублей. В 2019 году его осудили за неуплату алиментов и назначили ему наказание в виде исправительных работ. Он вновь начал уклоняться от исполнения наказания уклонялся, поэтому вид наказания ему изменили на лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Теперь он снова предстал перед судом. Примечательно, что при рассмотрении данного уголовного дела алиментщик скрылся от суда и был объявлен в розыск. Учитывая это, при задержании он сразу был взят под стражу. Впрочем, в судебном заседании нерадивый родитель полностью признал себя виновным. Суд приговорил его к 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»