В Орле загорелась квартира с множеством собак

24.1.2021 | 16:43 Новости, Происшествия

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Среди людей пострадавших нет, судьба животных пока неизвестна

В Железнодорожном районе Орла 24 января произошел пожар в квартире, хозяйка которой держала несколько собак. Об этом «Орелграду» сообщили очевидцы.

Возгорание случилось в доме за прокуратурой Железнодорожного района. По данным с сайта МЧС, сигнал о нем поступил в 15.27. На кадрах, которые прислали в редакцию, видно, что пожар возник в квартире на первом этаже. Из-за него в подъезде произошло сильное задымление.

По словам очевидца, хозяйку жилья нельзя было назвать благополучной соседкой. От ее квартиры исходил неприятный запах; кроме того, оттуда доносились собачий лай и вой.

«Пострадавших нет», — говорится на сайте МЧС. Судьба животных пока неизвестна, как и причина возгорания.

ИА «Орелград»

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