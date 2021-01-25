Клычкова спросили о митингах, а он ответил про собак

Ответ губернатора был больше похож на поток сознания

Во время прямого эфира 25 января у губернатора Орловской области Андрея Клычкова спросили, как он относится к прошедшим митингам в поддержку Алексея Навального. Глава региона прямо не ответил на вопрос, но выдал странную цитату:

«Начинаешь утро с того же самого коронавируса. Потом спрашивают: «Как вы относитесь к митингам?» Да как я могу относиться, если люди собираются и риск заражения возрастает? Потом никто же не скажет, что это привело к таким последствиям. Людям абсолютно без разницы, какая моя фамилия, лишь бы их проблемы решались. И когда возникают запросы – лифт, транспорт, их нужно решать, вот те же собаки – глобальная проблема, дороги».

Митинг в поддержку Навального прошел в Орле 23 января. По оценкам корреспондента «Орелграда», на него собралось около 500 человек. По итогам акции полиция задержала трех манифестантов.

ИА «Орелград»