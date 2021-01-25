Одну из крупнейших школ в Орле построит структура Маркиных

Любимый городскими властями подрядчик переквалифицировался с благоустройства на строительство.

ООО «Техспецкомплект» выиграло подряд на строительство одной из крупнейших школ в Орле. Цена контракта — 892,7 млн рублей. Сдать школу обещают через полтора года.

Как сообщает пресс-служба мэрии Орла, контракт с «Техспецкомплектом» пописало МКУ «УКС г. Орла» еще 11 января 2021 года. Срок сдачи объекта — до 22 ноября 2022 года.

— Напомним, школа на ул. Зеленина рассчитана на 1225 учеников. Она будет построена в рамках реализации национального проекта «Образования» по образу и подобию центра образования в Брянске, — рассказали в мэрии. — В плане — два корпуса, в том числе отдельный для начальной школы. Один высотой 4 этажа, другой — 5 этажей. В каждом будет оборудован спортивный зал. Предусмотрена вместительная столовая для 600 учащихся и актовый зал. На пришкольной территории оборудуют футбольное, баскетбольное и волейбольные поля, беговые дорожки.

ООО «Техспецкомплект» (учредитель Светлана Маркина) наряду с ООО «Триумф» (гендиректор Алексей Маркин) в последние годы получают самые дорогие контракты в сфере благоустройства в Орле. Как только по инициативе губернатора Андрея Клычкова Орел стал покрываться плиткой и тут и там фонтанировать, фирмы Маркиных регулярно побеждают в госзакупках. «Триумф» делал фонтан в детском парке (10,8 млн рублей), «Техспецкомплект» — еще и в городском (около 40 млн рублей). Эта же фирма благоустраивала Детский парк почти на 300 млн рублей, сквер Комсомольцев (40 млн рублей).

ИА «Орелград»