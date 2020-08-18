Структуры Маркина продолжают собирать контракты на благоустройство Орла

Почти 40 млн рублей освоят на ремонте сквера Комсомольцев.

ООО «Техспецкомплект» будет ремонтировать сквер Комсомольцев в Орле. Компания стала победителем электронного аукциона по выбору подрядчика.

За благоустройство объекта, который выбрали жители города по итогам рейтингового голосования, из бюджета Орла фирме заплатят 39,97 млн рублей. Срок завершения работ запланирован до конца текущего года.

«Техспецкомплект» будет заниматься вторым этапом благоустройства сквера Комсомольцев. Первый, напомним, сопровождался скандалами: подрядчик начал работать на объекте еще до официального подведения итогов конкурса.

Как уже писал «Орелград», «Техспецкомплект» (учрежден Светланой Маркиной) наряду с фирмой «Триумф» (гендиректор Алексей Маркин) с приходом в область губернатора Андрея Клычкова регулярно получают многомиллионные госконтракты. Так, структуры Маркиных участвуют в ремонте Детского парка в Орле, делали фонтаны на площади Содружества перед заводом УВМ и в сквере Юность, занимались ремонтом сквера у завода «Стекломаш» и пр. Недавно «Триумф» захотел стать инвестором для орловских остановок: сделать из павильонов оазисы с туалетами, мини-кафе и теплыми скамейками.

ИА «Орелград»