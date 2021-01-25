Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Орлом

Авария произошла из-за неудачного обгона.

Вчера, 24 января на трассе М-2 Крым в районе 327 километра произошло ДТП. В столкновении двух иномарок пострадали трое взрослых и ребенок. Один из водителей неудачно попытался обогнать попутку.

Авария произошла ночью, около 01.40. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, 27-летний водитель «Тойоты Камри», совершая обгон, выехал на встречную полосу и врезался в «Шкоды Етти», за рулем которой сидел 64-летний водитель.

Сообщается, что водителя «Шкоды» и его 31-летнего пассажира госпитализировали во Мценскую ЦРБ.

Туда же отвезли 26-летнюю пассажирку «Тойоты», девушке потребовалась госпитализация. Еще одну пассажирку этой иномарки, 4-летнюю девочку, после осмотра медиков отпустили домой.

ИА «Орелград»