Смертельных аварий с детьми на Орловщине стало больше

В региональном УГИБДД подвели итоги года.

В Орловской области выросло число ДТП со смертельным исходом. В том числе стало больше аварий, в которых погибли дети. Итоги 2020 года 26 января подвели на пресс-конференции в региональном УГИБДД, передает ОГТРК.

Всего в 2020 году на дорогах региона произошло 112 смертельных ДТП, рассказал глава ведомства Александр Коршунов. По сравнению с 2019 годом их стало больше на 19%. Гибель детей в авариях увеличилась на 22% – в 99 авариях погибли 6 детей. В ДТП на федеральных трассах погиб 51 человек.

Вместе с тем количество аварий с участием нетрезвых водителей снизилось. Как и количество ДТП, которые произошли по вине пешеходов, а также столкновений из-за неудовлетворительных дорожных условий.

В минувшем году сотрудники ведомства поймали на орловских дорогах почти 2,5 тысячи пьяных водителей. Причем 307 из них попались на этом нарушении повторно. Это на 6% больше, чем год назад. Еще 300 водителей ездили без прав.

Всего в 2020 году произошло 544 тысячи нарушений ПДД. Это на 3% больше, чем в 2019-м.

ИА «Орелград»