«Техспецкомплект» странным образом получил подряд на 892 миллиона

Любимая компания мэрии Орла стала единственным поставщиком, не подавая заявок на конкурс

«Орелград» обнаружил несостыковки в получении подряда на строительство школы на улице Зеленина в Орле компанией «Техспецкомплект». Напомним, при губернаторе Андрее Клычкове она стала одной из любимых у чиновников. Фирма получает подряды на благоустройство общественных территорий и строительство фонтанов.

На сайте мэрии было указано, что «Управление капитального строительства» еще 11 января подписало контракт с «Техспецкомплектом» на возведение школы на 1225 мест. Цена контракта составила 892,7 млн рублей. Два тендера на такую же сумму «Орелград» обнаружил на портале госзакупок – но ни в одном из них «Техспецкомплект» не участвовал.

Первый электронный аукцион власти Орла объявили еще 20 ноября 2020 года. 11 декабря чиновники подвели его итоги – никто не заявился, конкурс признан несостоявшимся. В тот же день власти разместили повторный тендер – в виде запроса предложений. Спустя 10 дней, 21 декабря, его также признали несостоявшимся из-за отсутствия участников.

Что было дальше? Приводим цитату от пресс-службы мэрии:

«На основании п. 25 ч. 1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ, руководствуясь решением о согласовании контракта с единственным подрядчиком от 24 декабря 2020 г. № 121, выданным контрольно-ревизионным отделом администрации города Орла, 11 января 2021 года заключен муниципальный контракт № 01/21 с

ООО «Техспецкомплект».

То есть сначала власти признали аукцион несостоявшимся, а затем заключили контракт с «Техспецкомплектом» как с единственным поставщиком – без конкурса. Усомнившись в законности подобных действий, «Орелград» попросил оценить их Эдгана Петросяна – эксперта федерального проекта ОНФ «За честные закупки». Просмотрев документы, Петросян назвал ситуацию «очень странной».

«Согласно данным единой информационной системы (ЕИС) в конкурсных процедурах не участвовало ни одной компании. Все действия в рамках закупочных процедур должны соответствовать федеральному законодательству и, соответственно, отражаться в ЕИС. Контракт также не удается обнаружить», — подчеркнул эксперт.

Учитывая это, «Орелград» считает необходимым обратиться в прокуратуру Орловской области с просьбой дать правовую оценку действиям администрации Орла.

ИА «Орелград»