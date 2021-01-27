Еще пятеро орловцев умерли от коронавируса

27.1.2021 | 11:16 Новости, Общество

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Общее число жертв достигло 335

За сутки еще пятеро жителей Орловской области умерли от коронавируса, сообщили в федеральном оперштабе. Общее число жертв достигло 335.

Вместе с тем диагноз подтвердился у 169 человек. Общее число случаев превысило 26 тысяч и достигло 26 070. Выздоровели 22 965 человек (+141).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 3 774 672. За последние сутки диагноз подтвердился у 17 741 человек. С начала пандемии выздоровели 3 202 483 пациента (+27 922), умерли 71 076 (+594).

ИА «Орелград»

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