Орловец вызвал МЧС из-за мигающего пакета. Внутри оказались елочные игрушки

Инцидент произошел в Северном районе Орла.

Рано утром 28 января в Орле спасатели по тревоге прибыли на улицу Родзевича-Белевича. Один из местных жителей обнаружил возле подъезда подозрительный бесхозный пакет, который светился в темноте.

Как рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС, сообщение о пакете поступило около 04.30. Звонивший рассказал, что возле подъезда дома лежит пакет, внутри которого поочередно загораются огоньки разного цвета.

На место выехали сотрудники 2 пожарно-спасательной части. Взрывного вещества в подозрительном пакете не оказалось. Внутри лежали елочные украшения.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении подозрительных вещей следует сразу вызвать спасателей, ни к коем случае не пытаться проверить, что лежит внутри, а также не следует пользоваться сотовым рядом с такой находкой.

ИА «Орелград»