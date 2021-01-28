Возле орловского колледжа культуры хотят «влепить» многоэтажку

О перспективах застройки зеленого «пятачка» рассказали в Сети.

Возле Орловского областного колледжа культуры и искусств на улице Матросова хотят построить многоэтажку. О планах строительства и портфолио застройщика рассказали в группе «Новостройки Орла» соцсети «ВКонтакте».

Администратор группы Виктор Каплин напомнил, что зеленый «пятачок» площадью 2667 м² (кадастровый номер 57:25:10401:307) «совсем недавно находился в муниципальной собственности и сдавался в аренду для строительства офисного здания». В 2019 году договор аренды участка получил некто Николай Караиванов. Сразу после подписания документов на участке началась вырубка деревьев, а потом тут возвели «непонятное деревянное строение с тонкими стенами из ДСП, похожее на бутафорскую театральную декорацию».

— Возвели его, очевидно, в качестве объекта капитального строительства с целью приватизации участка, которая успешно состоялась в ноябре 2020 г. Сразу после перехода в частную собственность, участок был продан ООО «Вертикаль С», которое и будет выступать в качестве застройщика, — рассказал Каплин.

Этот застройщик уже известен в Орле. Он возводил дом №10 по улице 8 Марта, «который несколько раз трансформировался то в 16-этажную высотку, то в двухэтажный выставочный зал, затем в семиэтажный жилой дом, а в конечном итоге был сдан в восьмиэтажном исполнении».

Покупателям квартир от этого застройщика в новом доме на Матросова Каплин предрекает те же проблемы, что появились у жителей 8 Марта, 10.

— Проблему нехватки пространства под гостевые стоянки застройщик, по предварительной информации, намерен решать примерно так же, как это было при строительстве предыдущего объекта на ул. 8 Марта. Тогда вторым этапом строительства дольщикам обещали во дворе подземный паркинг, а после ввода дома в эксплуатацию сказали, что паркинг строить не разрешили. Подземную стоянку изобразили на схеме планировочной организации земельного участка исключительно с целью получения послаблений по гостевым стоянкам, нормативное количество которых не вмещалось отведённом участке. Такой вот маленький обман и никакого нарушения закона. Если строительство жилого дома и строительство паркинга разделено на два независимых проекта, реализуемых последовательно, то при отсутствии проданных по ДДУ машино-мест, заставить по закону застройщика реализовать оба проекта невозможно, — предупредил Каплин.

О жилом доме на ул. Матросова подробной информации пока нет. Известно лишь, что он будет одноподъездным.

ИА «Орелград»