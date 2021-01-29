В Орле нашли собаку, убитую стрелой

29.1.2021 | 9:04 Важное, Новости, Происшествия

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Зоозащитники предполагают, что неизвестные расстреливают собак из арбалета

В Орле неизвестные устроили охоту на бездомных собак. По меньшей мере два животных убиты стрелами, предположительно, из арбалета или лука. Зоозащитники написали заявление в полицию.

Об убийствах животных в соцсетях рассказала руководитель орловской группы помощи животным «Кот и Пес» Виталия Румянцева.

— Друзья, в Орле зафиксирован второй случай убийства собаки из лука или арбалета в  дер. Грачевка Орловского района. Первый — на АЛРОСА. Какой-то неизвестный «охотник» (или группа лиц) устраивает расправу над животными. Но не думает о том, что между летящей стрелой и собакой может оказаться и человек. Например, неожиданно пробежать ребенок, — написала она.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о нападении на животных, просят писать координаторам группы или сообщать в полицию.

Румянцева рассказала, что она как руководитель группы «Кот и Пес» уже написала заявление в РОВД.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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