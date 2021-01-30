Орловскую чиновницу, по вине которой погиб ребенок, оставили на свободе

Облсуд отказал в удовлетворении требований об ужесточении приговора.

Уголовное дело заместителя главы администрации Хотынецкого района Аллы Целковской дошло до Орловского облсуда. Как пояснили в пресс-службе облсуда, гособвинение в апелляционном порядке просило изменить приговор, вынесенный райсудом. Как уже рассказывал «Орелград», ранее ее признали виновной в халатности и приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Кроме того, ее на 2 года лишили права работать в органах местного самоуправления.

Прокуратура сочла это наказание чересчур мягким. Ведь было установлено, что по вине чиновницы один маленький ребенок получил очень тяжелый перелом ноги, а второй погиб. Оба катались на качелях, которые были установлены за бюджетный счет для детей с ограниченными возможностями здоровья в парке «Юность», в Хотынце.

Муниципальный контракт был заключен с ООО «ИнПро». В ноябре 2019-го он был исполнен. Акты приемки подписывала Целковская. По версии следствия и суда, она проявила недобросовестность к исполнению должностных обязанностей. В частности, «не обеспечила размещение на территории детской площадки парка «Юность» информационных табличек или досок с отражением назначения, возрастных ограничений использования, правил безопасности и запретов при использовании каждой единицы спортивного оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья».

Вот и возле злополучных качелей не была установлена табличка о том, что они предназначены для использования исключительно людьми, передвигающихся на инвалидных колясках. В суде Целковская полностью признала вину. В облсуде гособвинитель просил усилить ей наказание, назначив отбывание лишения свободы в исправительной колонии.

«Суд апелляционной инстанции с доводами апелляционного представления не согласился, указав, что требования закона при назначении Целковской наказания соблюдены, все установленные по делу обстоятельства, в том числе те, на которые ссылался гособвинитель, были учтены судом», — пояснили в пресс-службе Орловского облсуда.

Сообщается, что также была изучена личность осужденной, «которая ранее ни в чем предосудительном замечена не была, к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет положительные характеристики по месту работы и жительства, многочисленные грамоты и благодарственные письма за исполнение трудовых обязанностей».

Оснований считать назначенное наказание чрезмерно мягким суд апелляционной инстанции не усмотрел. В результате прокуратуре было отказано, а приговор вступил в законную силу без изменений.

ИА «Орелград»