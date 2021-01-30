В Орловской области снижен прожиточный минимум

30.1.2021 | 9:32 Новости, Экономика

Читайте нас в Telegram

Областные власти решили, что жизнь в регионе стала дешевле. 

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за IV квартал 2020 года. Напомним, эта величина является базой для расчета, например, социальных пособий. Судя по утвержденным цифрам, жизнь в регионе стала дешевле. 

Так, базовая величина прожиточного минимума на душу населения установлена в размере 10 378 рублей, а по группам: для трудоспособного населения – 11 132 рублей, для пенсионеров – 8633 рублей, для детей – 10 338  рублей. Для сравнения, за III квартал 2020 года прожиточный минимум составил 10 806 рублей, в том числе для трудоспособного населения – 11 575 рублей, для пенсионеров – 8924 рублей, для детей – 10 950 рублей.

Как сообщил ранее Орелстат, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Орловской области на конец декабря 2020 года составила 4135,26 рубля в расчете на месяц. По сравнению с концом ноября 2020 года она выросла на 3,7 процента. Средняя номинальная заработная плата, начисленная за ноябрь 2020 года, на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях региона составила 30 829 рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования