В Орловской области снижен прожиточный минимум

Областные власти решили, что жизнь в регионе стала дешевле.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за IV квартал 2020 года. Напомним, эта величина является базой для расчета, например, социальных пособий. Судя по утвержденным цифрам, жизнь в регионе стала дешевле.

Так, базовая величина прожиточного минимума на душу населения установлена в размере 10 378 рублей, а по группам: для трудоспособного населения – 11 132 рублей, для пенсионеров – 8633 рублей, для детей – 10 338 рублей. Для сравнения, за III квартал 2020 года прожиточный минимум составил 10 806 рублей, в том числе для трудоспособного населения – 11 575 рублей, для пенсионеров – 8924 рублей, для детей – 10 950 рублей.

Как сообщил ранее Орелстат, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Орловской области на конец декабря 2020 года составила 4135,26 рубля в расчете на месяц. По сравнению с концом ноября 2020 года она выросла на 3,7 процента. Средняя номинальная заработная плата, начисленная за ноябрь 2020 года, на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях региона составила 30 829 рублей.

ИА «Орелград»