За противоправный контент наказали 51 орловца

Стали известны результаты противодействия экстремизму.

Глава регионального УМВД Юрий Савенков выступил на заседании Орловского областного Совета народных депутатов с отчетом о деятельности подразделений полиции за 2020 год. Как сообщили в пресс-службе УМВД, он отметило, что прошедший год складывался для органов внутренних дел области напряженно, поскольку бороться приходилось еще и с коронавирусной инфекцией. В целом, в отчете достаточно подробно освещены все аспекты деятельности полиции.

Один из разделов посвящен вопросам информационного противодействия проявлениям терроризма и экстремизма в молодежно-подростковой среде. Из доклада следует, что в минувшем году сотрудниками ЦПЭ УМВД во взаимодействии с областным департаментом образования области было проведено 18 профилактических мероприятий среди молодежи в возрасте от 14 до 23 лет. С молодыми людьми побеседовали о деятельности радикальных организаций и правилах безопасного поведения в интернете.

Сообщается, что во взаимодействии с управлением Роскомнадзора в ходе мониторинга интернета было заблокировано 17 сетевых ресурсов, на которых для публичного просмотра были опубликованы материалы экстремистского содержания. К административной ответственности за публикацию противоправного контента был привлечен 51 житель региона. Кроме того, в июне 2020 года было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.280 УК РФ по фактам незаконного изготовления и размещения в публичных местах Северного района города Орла листовок с машинописным текстом, склоняющим граждан к экстремистской деятельности. Его фигурантом стал житель областного центра.

ИА «Орелград»