Эксперты забраковали почти половину семян на орловских рынках

Орловским дачникам и садоводам предлагали некачественный товар.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям отчиталось о проведенных в 2020 году контрольно-надзорных мероприятиях в сфере семеноводства. Всего на территории Орловской области прошло 173 такие проверки. Результаты говорят о том, что нарушений на данном рынке допускается довольно много. К счастью, значительная доля из них вовремя пресекается.

Сообщается, что в целом в минувшем году сотрудники ведомства в торговых точках проконтролировали 204 тысячи пакетов семян овощных культур. Из них свыше 90,5 тысячи пакетов продавались с просроченными документами на посевные качества. Это означает, что такие семена как минимум могут не взойти. Кроме того, было выявлено 6,3 тысячи пакетов с семенами, сорта которых не включены в Госреестр. Вся забракованная продукция была снята с реализации.

«Из 6,5 тысячи саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников, проверенных на рынках и ярмарках выходного дня, на 95 процентов саженцев отсутствовали документы, удостоверяющие сортовые и посадочные качества, — добавили в ТУ Россельхознадзора. — В результате проведенных мероприятий выявлено 143 нарушения, устранено 74».

В результате по фактам нарушений было составлено 220 протоколов и вынесено 211 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Общая сумма наложенных административных штрафов составила около 156 тысяч рублей.

ИА «Орелград»