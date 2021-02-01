Орловец попался на вооруженном ограблении курьера в Подмосковье

1.2.2021 | 14:10 Новости, Происшествия

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Двое подельников отобрали у доставщика еды велосипед.

Житель Орловской области задержан по подозрению в вооруженном нападении на курьера в подмосковной Балашихе. Об инциденте со ссылкой на источник в правоохранительных органах рассказал телеканал «360».

В прошедшие выходные в полицию обратился уроженец Киргизии. Мужчина рассказал, что на улице Зеленой к нему пристали двое неизвестных. Telegram-канал Hue рассказал, что речь идет о доставщике сервиса Яндекс.Еда. Злоумышленники, угрожая пистолетом, отобрали у него велосипед «Стелс».

По данным полиции, подозреваемые уже задержаны. Это 19 и 18-летний парни, один из которых зарегистрирован в Балашихе, а второй — в Орловской области. На них завели уголовное дело по статье о разбое.

— На месте происшествия нашли украденный велосипед, стоимость которого его владелец оценил в пять тысяч рублей. Во время личного досмотра у одного из задержанных обнаружили и изъяли травматический пистолет, — пишет СМИ.

ИА «Орелград»

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