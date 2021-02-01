Орловец умер после поножовщины у кафе

1.2.2021 | 11:39 Новости, Происшествия

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С 32-летним мужчиной расправился земляк-рецидивист

Следственный комитет в Орловской области раскрыл убийство 32-летнего жителя пгт. Долгое. Мужчина умер в больнице 30 января от полученных ножевых ранений.

Как выяснили следователи, убийцей оказался 51-летний местный житель, который ранее уже сидел в тюрьме. Под тяжестью улик он сознался в содеянном и рассказал, как все было. В роковой день мужчина был пьян. Возле кафе он поссорился с земляком, достал нож и несколько раз вонзил его в тело жертвы. После этого преступник сбежал.

Следствие будет просить суд о заключении убийцы под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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