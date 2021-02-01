Орловец умер после поножовщины у кафе

С 32-летним мужчиной расправился земляк-рецидивист
Следственный комитет в Орловской области раскрыл убийство 32-летнего жителя пгт. Долгое. Мужчина умер в больнице 30 января от полученных ножевых ранений.
Как выяснили следователи, убийцей оказался 51-летний местный житель, который ранее уже сидел в тюрьме. Под тяжестью улик он сознался в содеянном и рассказал, как все было. В роковой день мужчина был пьян. Возле кафе он поссорился с земляком, достал нож и несколько раз вонзил его в тело жертвы. После этого преступник сбежал.
Следствие будет просить суд о заключении убийцы под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
ИА «Орелград»