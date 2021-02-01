Под Орлом две машины сошли с трассы после ДТП

1.2.2021 | 11:49 Новости, Происшествия

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В аварии пострадали пассажирки одного из авто.

В субботу, 30 января на трассе Орел-Ефремов столкнулись два машины. Оба автомобиля оказались в кюветах по разные стороны дороги. Пассажиркам одного из них потребовалась помощь медиков.

Авария произошла около 14.00 в районе 20 километра трассы. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, 38-летний водитель «Шевроле» ехал со стороны поселка Залегощь в направлении Орла. Он допустил столкновение с попутной «Нивой», за рулем которой сидел 55-летний мужчина. От удара «Нива» опрокинулась. «Шевроле», судя по фото с места происшествия, тоже улетела в кювет.

В аварии пострадали пассажирки «Нивы». 54-летней женщине и 20-летней девушке назначили амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

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