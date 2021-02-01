Под Орлом полицейского заподозрили в мошенничестве

1.2.2021 | 13:02 Новости, Происшествия

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Сотрудник МВД взял деньги за сдачу экзамена на права

Следственный комитет в Орловской области завел уголовное дело на дежурного отдела МВД по Залегощенскому району. Силовика заподозрили в мошенничестве.

По версии следствия, в августе 2020 года мужчина получил от местной жительницы 15 тысяч рублей за сдачу экзамена на водительские права категории B. При этом из сообщения СК следует, что силовики следили за сотрудником МВД уже тогда. Полученной суммой полицейский распорядился «по своему усмотрению.

«Преступление выявлено и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Орловской области, — сообщили в СК. — Расследование уголовного дела продолжается».

В самом УМВД заявили, что проводят служебную проверку по факту случившегося. По ее итогам подозреваемому может грозить увольнение из органов внутренних дел.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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