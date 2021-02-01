В Орле чиновники получают в полтора раза больше учителей

Статистики подсчитали уровень оплаты труда по отраслям.

В Орловской области финансисты и госслужащие по-прежнему остаются самыми высокооплачиваемыми работниками. В число «бедняков» традиционно вошли работники культуры и образования. К такому выводу можно прийти, изучив оперативные данные Орелстата. Аналитики отмечают, что в Орловской области в оплате труда по видам экономической деятельности сохраняется значительная дифференциация.

Так, работники упомянутой выше финансовой сферы и их коллеги из страховых компаний в среднем зарабатывают по 44 257 рублей в месяц. Их отрыв от второго места оказался довольно большим. Ведь следом за ними идут представители сферы государственного управления, то есть чиновники, которые зарабатывают «всего» по 38 312 рубля в месяц.

В конце обнародованного статистиками списка расположились работники оптовой и розничной торговли со среднемесячной зарплатой в размере 28 562 рубля, строительства – 28 263, культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 27 911 и образования – 25 598 рублей. Отметим, что у всех них уровень оплаты труда уступает среднеобластному уровню, а педагоги и вовсе зарабатывают в 1,5 раза меньше чиновников и почти в 2 раза меньше финансистов.

По оперативным данным Орелстата, средняя номинальная заработная плата, начисленная за ноябрь 2020 года, на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области составила 30 829 рублей. «Она уменьшилась по сравнению с октябрем 2020 года на 1,7 процента, а по сравнению с ноябрем предыдущего года увеличилась на 3,9 процента, — добавили в Орелстате. — Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в ноябре 2020 года уменьшилась по сравнению с ноябрем 2019 года на 0,7 процента».

ИА «Орелград»