Алексея Навального могут этапировать в Орловскую область

2.2.2021 | 23:21 Новости, Политика

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Если решение суда вступит в силу, оппозиционер будет отбывать срок в одной из колоний ЦФО

Оппозиционер Алексей Навальный, которому суд 2 февраля заменил условный срок на реальный по «делу Ив Роше», может отбывать наказание в Орловской области. Это следует из сообщения Общественной наблюдательной комиссии.

«Навального этапируют в одну из колоний Центрального федерального округа РФ», — приводит слова правозащитников Telegram-канал «Подъем».

  • Алексея Навального задержали в январе московском в аэропорту Шереметьево, когда он прилетел из Берлина после лечения в клинике «Шарите». Немецкие медики пришли к выводу, что оппозиционера отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок»; Москва отрицает обвинения.
  • ФСИН потребовала заменить Навальному условный срок на реальный. К условному сроку оппозиционера приговорили еще в конце 2014 года. Тогда следствие посчитало, что политик и его брат Олег Навальный обманом навязали российскому подразделению «Ив Роше» посредника в транспортных услугах — фирму «Главное подписное агентство» и украли у фирмы почти 30 млн рублей.
  • Вместе с условным сроком Алексею Навальному назначили испытательный срок и обязали отмечаться в инспекции. В конце декабря 2020 года ФСИН заявила, что политик нарушил требования, оставшись в Германии после выписки из «Шарите».
  • Олегу Навальному по «делу Ив Роше» назначили реальный срок. Свои 3,5 года он отбывал как раз в колонии в Орловской области.

ИА «Орелград»

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