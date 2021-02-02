Орловским медикам дадут 5,1 млн рублей за раннюю диагностику рака

Деньги придут из федерального бюджета.

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить орловским медикам 5,1 млн рублей за раннее выявление онкологии у пациентов. Постановление правительства размещено на официальном сайте. Согласно документу, всего на эти цели российские регионы получат 1,1 млрд рублей.

Доплаты за раннюю диагностику рака у пациентов российские врачи и медперсонал уже получают с 2020 года.

— При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации направляется дополнительное финансирование, а они в свою очередь выплачивают деньги сотрудникам, — сказано в пояснительной записке.

ИА «Орелград»