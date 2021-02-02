При строительстве футбольного поля под Орлом украли 5,6 млн рублей

Подрядчика заподозрили в особо крупном мошенничестве.

В региональном УМВД установили, что при строительстве спортивного объекта в Орловском районе более 5,5 млн рублей потратили незаконно. Подрядчика объекта заподозрили в том, что он завышал цены на стройматериалы. По информации источника «Орелграда», речь идет о футбольном поле с искусственным покрытием на улице Кукуевка в поселка Знаменка.

В пресс-службе ведомства рассказали, что финансовые нарушения при строительстве объекта выявили сотрудники управления экономической безопасности. По версии следствия, с июля 2019 по июль 2020 года 38-летний житель Орла – гендиректор фирмы-подрядчка вносил в документацию строительства ложные сведения. Выяснилось, что на самом деле он использовал более дешевые стройматериалы, чем отражал в документах.

— Тем самым гражданин причинил материальный ущерб на сумму свыше 5 млн 600 тысяч рублей, выделенных в рамках реализации федеральной программы, — рассказали в пресс-службе УМВД.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведется следствие.

Согласно отрытым данным, поле на улице Кукуевка на Знаменке обошлось бюджету в 12,3 млн рублей. Подрядчиком выбрали ООО «Пром-Экология». В ноябре 2019 года объект посещал губернатор Андрей Клычков — тогда обещалось, что поле сдадут «в ближайшее время». Впрочем, в реальности объект доделали только в июле 2020 года, отмечала Контрольно-счетная палата. Аудиторы нашли при строительстве поля признаки аффилированности.

Главой Орловского района во время строительства футбольного поля был Юрий Парахин, нынешний мэр Орла.

ИА «Орелград»