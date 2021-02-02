В Орле учебный автомобиль попал в ДТП

2.2.2021 | 12:17 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Из-за аварии на улице Цветаева образовалась пробка

В Орле случилось ДТП с участием учебного автомобиля ДОСААФа. Фото с места происшествия появились в паблике «Орел Автомобильный».

Инцидент произошел на перекрестке Наугорского шоссе и улицы Цветаева. Глядя на снимки, можно предположить, что учебный автомобиль выезжал на шоссе с улицы Цветаева, а вторая иномарка двигалась в сторону Научприбора.

Есть ли в аварии пострадавшие, неизвестно. Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД. Из-за инцидента на улице Цветаева собралась пробка, свидетельствуют данные «Яндекса».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования