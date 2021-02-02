В Орле учебный автомобиль попал в ДТП

Из-за аварии на улице Цветаева образовалась пробка

В Орле случилось ДТП с участием учебного автомобиля ДОСААФа. Фото с места происшествия появились в паблике «Орел Автомобильный».

Инцидент произошел на перекрестке Наугорского шоссе и улицы Цветаева. Глядя на снимки, можно предположить, что учебный автомобиль выезжал на шоссе с улицы Цветаева, а вторая иномарка двигалась в сторону Научприбора.

Есть ли в аварии пострадавшие, неизвестно. Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД. Из-за инцидента на улице Цветаева собралась пробка, свидетельствуют данные «Яндекса».

ИА «Орелград»