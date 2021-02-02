Выгул собак ограничили под Орлом

Создана охранная зона Нарышкинского природного парка Урицкого района.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился создать охранную зону Нарышкинского природного парка в Урицком районе и утвердил ее границы. Также глава региона утвердил положение об охранной зоне. Последний документ создан «для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на Нарышкинский природный парк».

Из него следует, что земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, изыматься у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не будут. Однако все эти пользователи будут обязаны использовать землю с соблюдением особого правового режима, установленного губернаторским постановлением.

Особый режим предполагает введение целого ряда ограничений. В границах охранной зоны запрещается любая деятельность, угрожающая существованию природных комплексов, в том числе разведка и разработка полезных ископаемых. Также запрещена «деятельность объектов целлюлозно-бумажной и химической промышленности, металлургии, ядерной энергетики и любых иных объектов, представляющих особую экологическую опасность».

Под запрет попала охота (за исключением охоты для регулирования численности определенных видов животных, например, лис и кабанов), организация стоянок, установка палаток и разведение костров, нагонка, натаска, а также свободный выгул собак, сжигание прошлогодней травы, опавших листьев и хвои, заготовка песка, гравия, глины, растительного грунта, торфа и других природных материалов.

Запрещено даже применение дорожными службами в зимний период минеральных удобрений и поваренной соли на автомобильных дорогах с асфальто-бетонным покрытием. Под запретом оказалось и размещение отходов производства и потребления. Ограничения введены также для любителей рыбалки. Нарушители особого режима охранной зоны привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ, следует из постановления.

ИА «Орелград»