Стало известно, какие светофоры отрегулируют в Орле

Работу над регулировкой движения по путям объезда Красного моста обещали провести до конца недели.

В Орле начали корректировать работу светофоров на путях объезда закрытого на ремонт Красного моста. В мэрии рассказали, что режим работы светофоров меняют совместно с ОГИБДД и представителями ООО «Дорзнаксервис». Перенастроят приборы к концу недели.

Для улучшения выезда от моста «Дружба» по улице 5 Августа при повороте налево, на 3-ю Курскую, уже сделали задержку зеленого сигнала на 15 секунд.

Задержка на 10 секунд появится и при повороте налево с улицы Герцена на улицу Максима Горького.

Уже отрегулированы фазы светофоров на перекрестках улиц 5 Августа — 3-я Курская, Степана Разина — Московская, Революции — Московская.

Сегодня, 3 февраля, регулируют фазы светофоров на пересечении улиц Покровской и Московской, Комсомольской и Розы Люксембург, 1-й Курской и 5 Августа.

Напомним, ранее стало известно, что из-за закрытия Красного моста на пересечении переулка Речного с улицами Фомина и 4-й Курской начали монтировать два новых светофора. Установка завершится на этой неделе, пообещали в мэрии. Это позволит пешеходам безопасно переходить дорогу в сторону школы №27.

Красный мост закрыли на реконструкцию 1 февраля, она продлится минимум до ноября 2022 года. Из-за перекрытия моста власти сделали улицы Фомина и 4-ю Курскую односторонними. По Фомина теперь можно проехать только наверх к мосту «Дружба», по 4-й Курской – в обратном направлении.

ИА «Орелград»