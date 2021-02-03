В Урицком районе убрали мусор. Жители жаловались на него плакатами с Клычковым

«Зеленая роща» начала работать вместо «Экологистика»

Мусоровозы «Зеленой рощи» начали убирать мусор вместо «Экологистика». Одним из первых пунктов назначения стал Урицкий район, жители которого вчера установили на помойке табличку в адрес губернатора Андрея Клычкова.

Напомним, жители Нарышкино выставили на переполненных контейнерных площадках как минимум три обращения: «Клычков ты же коммунист – наведи порядок!», «Зеленая роща хватит пилить наши деньги!» и «Директора Зеленой рощи меняются, а мусор не вывозится!» (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.)

В группе «Зеленой рощи» в соцсети 2 февраля рассказали об уборке контейнерной площадки в деревне Юшино Урицкого района. Чтобы привести ее в норму, потребовалось «несколько часов нелегкой работы экипажа мусоровоза». Также регоператор отчитался об уборке мусора в Троснянском районе.

Отметим, что до 1 февраля мусор из Урицкого района вывозила компания «Экологистик» московского бизнесмена Игоря Парцибы. 1 февраля «Зеленая роща» разорвала договоры с фирмой на обслуживание Урицкого и еще пяти районов. Теперь регоператор будет сам вывозить оттуда отходы, пока не найдет нового исполнителя. Аукцион по поиску нового перевозчика уже объявлен, идет прием заявок, рассказали на сайте регоператора.

ИА «Орелград»