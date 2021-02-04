«Ремспецмост» крупно оштрафовали за мост «Дружба»

Белгородского подрядчика наказали из-за деформационных швов.

ООО «Ремспецмост» получил крупный штраф за несоблюдение требований безопасности при капремонте моста «Дружба» в Орле. Об этом стало известно из ответа начальника ОГИБДД Юрия Капустина координатору общественного движения «Граждане Орла» Вадиму Неврову.

Капустин уточнил, что речь идет о «несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте деформационных швов». Протокол орловские стражи порядка составили в конце ноября 2020 года. Его отправили на рассмотрение мирового судьи в Белгородскую область, по месту регистрации фирмы-подрядчика.

Сообщается, что мировой судья признал ООО «Ремспецмост» виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Белгородской фирме назначили штраф. По данной статье он составляет от 200 до 300 тысяч рублей.

Уплатил ли «Ремспецмост» эти деньги, не уточняется.

— И нам, и мостовикам, и ряду депутатов понятно, что мост «Дружба» после так называемого ремонта белгородской фирмой «Ремспецмост» стал хуже, чем был до ремонта! Замечу, надзорные органы находят нарушения и финансового характера, и технического! Это важно. Есть реакция и на наши обращения в областную прокуратуру, — рассказал Невров с соцсети.

Напомним, как показала проверка КСП, качество работ на «Дружбе» проверяли сами сотрудники «Ремспецмоста», а не независимая организация. И белгородцы оценили сами себя хорошо. А вот аудиторы КСП нашли при капремонте объекта многомиллионные нарушения. В частности, подрядчик поставил на мост не новые балки, а стыки и тротуары сделал так, как хотел, а не по проекту.

ИА «Орелград»