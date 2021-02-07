Более 500 орловских школьников с ОВЗ пройдут собеседование

В регионе завершается подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку.

Вопросы подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку обсудили на совещании, прошедшем в формате видеоконференцсвязи. Как пояснили в Орловском региональном центре оценки качества образования, в нем приняли участие муниципальные координаторы, технические специалисты, директора и учителя школ. Уже 10 февраля им предстоит выступить в качестве организаторов, экзаменаторов-собеседников и экспертов.

«В 2021 году в итоговом собеседовании будут участвовать 542 школьника, которые имеют определенные нарушения здоровья, — рассказала Светлана Тихоновская, начальник отдела обеспечения государственной итоговой аттестации. — Сегодня многое делается, чтобы дети-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ наряду со всеми школьниками смогли успешно пройти итоговое собеседование. Для участников с ОВЗ, не имеющих возможности посещать школу, организовано 15 пунктов на дому. Для слабовидящих участников подготовлены масштабированные комплекты материалов».

Кроме того, по ее словам, для ряда школьников будут сделаны поправки – их ответы будут оценивать с учетом индивидуальных особенностей. Речь идет о детях, особенности психофизического развития которых не позволяют им выполнить все задания.

«Генеральная репетиция итогового собеседования 27 января показала, что школы региона практически готовы к его проведению 10 февраля, — подытожил директор Центра Алексей Карлов. — К сожалению, были ребята, которые не справились с некоторыми заданиями. Мы надеемся, что дополнительная работа с учителями позволит этим школьникам получить «зачет», набрав необходимое количество баллов».

Согласно приведенной на совещании статистике, в репетиционном собеседовании приняли участие 6626 человек. Из них зачет получили 6413 участников, незачет – 233, или 3,5 процента. Для сравнения, в 2020 году незачет получили 2,6 процента участников.

ИА «Орелград»