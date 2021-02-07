В Орле большинством банкротов оказались физлица и ИП

Арбитражный суд подвел итоги своей работы в 2020 году.

Как сообщила пресс-служба арбитражного суда Орловской области, итоги деятельности за 2020 год были подведены на общем собрании судей и работников аппарата суда. Оно прошло в режиме видеоконференц-связи. Основной доклад представил председатель суда Сергей Шурыгин.

По его словам, в истекшем году на рассмотрение в областной арбитражный суд поступило 11 128 заявлений. Из них 9157 заявлений касались экономических споров, возникающих из гражданских правоотношений, 1252 — экономических споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.

«На 18,1 процента больше по сравнению с прошлым годом поступило заявлений о признании должников банкротами, — уточнили в суде. — В 2019 году в арбитражный суд поступило 606 заявлений о несостоятельности (банкротстве), в 2020 году – 716, из них 587 – о банкротстве граждан и индивидуальных предпринимателей».

В целом в 2020 году арбитражным судом Орловской области было рассмотрено 18 549 дел и заявлений. Количество разрешенных споров, возникающих из административных правоотношений, в 2020 году составило 1030 дел, по спорам, возникающим из гражданских правоотношений, – 8689. Добавим, что среднемесячная нагрузка на каждого судью в 2020 году составила 109 дел.

ИА «Орелград»