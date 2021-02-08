Детский сад в Ливнах закрыли на карантин из-за COVID-19

О решении сообщили 8 февраля на заседании регионального оперштаба

8 февраля глава департамента образования Татьяна Крымова на заседании регионального оперативного штаба сообщила о полном закрытии на карантин одного детского сада и частичном — одной дошкольной группы в Ливнах. Кроме того, из-за пандемии COVID-19 в 16 школах области частично закрыто 22 класса.

Помимо коронавируса, причиной ограничений послужили грипп и ОРЗ – в 8 орловских школах частично закрыли 10 классов.

Не обошел COVID-19 и учреждения среднего профессионального образования. С тех пор, как студенты вернулись к очным занятиям, коронавирусную инфекцию обнаружили в четырех группах трех учебных заведений. Вследствие высокой заболеваемости среди преподавателей 92 учреждения были вынуждены перейти к смешанной форме обучения.

Как рассказали на заседании, среди школьных учителей 64 человека заражены COVID-19, 222 – ОРЗ; среди сотрудников детских садов – 29 больных COVID-19, 203 – ОРЗ; среди работников учреждений среднего профессионального образования – 6 человек страдает от COVID-19, 43 – от ОРЗ.

Напоследок Татьяна Крымова рассказала, что с 9 февраля начинается вакцинация организованных групп преподавательского состава.

ИА «Орелград»