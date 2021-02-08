В Орловской области сотрудники МЧС спасли лыжника

У мужчины сломались лыжи

Днем 6 февраля в МЧС Орловской области обратился лыжник с просьбой о помощи. Как рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС, вызов поступил около 17:00. Звонивший рассказал, что катался на лыжах, но они сломались. Мужчина сильно замерз и не мог самостоятельно вернуться домой. Это произошло в нескольких километрах от села Селихово Знаменского района.

Спасатели выехали на место. Они нашли мужчину одного в поле и доставили его домой. Медицинская помощь лыжнику не потребовалась.

ИА «Орелград»