В Орловской области сотрудники МЧС спасли лыжника

8.2.2021 | 11:01 Новости, Происшествия

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У мужчины сломались лыжи

Днем 6 февраля в МЧС Орловской области обратился лыжник с просьбой о помощи. Как рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС, вызов поступил около 17:00. Звонивший рассказал, что катался на лыжах, но они сломались. Мужчина сильно замерз и не мог самостоятельно вернуться домой. Это произошло в нескольких километрах от села Селихово Знаменского района.

Спасатели выехали на место. Они нашли мужчину одного в поле и доставили его домой. Медицинская помощь лыжнику не потребовалась.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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