Орловские УК серьезно задолжали за электричество

9.2.2021 | 16:30 ЖКХ, Новости

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«Орловский энергосбыт» сообщил о многомиллионных долгах перед ним со стороны управляющих компаний Орловской области.

Как сообщает «Орловский энергосбыт», на 1 января 2021 года управляющие организации области должны энергокомпании в общей сложности 80,25 млн рублей.

Борется с долгами «Орловский энергосбыт» претензионно-исковой работой, с привлечением должников к субсидиарной ответственности. В прошлом году к ней привлекли главу «Гранита» Ярослава Соловьевского – суд постановил выплатить долг УК из личных средств, а так же неустойку и судебные издержки; в общей сложности это около 3,5 млн рублей.

Несмотря на неплатежеспособность, Соловьевский не стал объявлять банкротство. Кроме того, он отказался передавать арбитражу бухгалтерские документы, это и стало основанием для его привлечения к субсидиарной ответственности.

Руководитель «Гранита» стал четвертым, от кого «Орловский энергосбыт» смог добиться личной ответственности за долги его организации. До этого субсидиарная ответственность легла на руководителей «Коммунсервиса», «Жилсервиса «Стрелецкое» и «ЖЭУ №29».

ИА «Орелград»

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