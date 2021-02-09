Орловской области пообещали 100 млн рублей инвестиций

9.2.2021 | 15:09 Новости, Экономика

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Крупное предприятие планирует вложить деньги в сельское хозяйство на Орловщине.

Компания «Черкизово-растениеводство» планирует инвестировать в Орловскую область порядка 106 млн рублей в 2021 году. Как сообщает сайт правительства региона, деньги потратят на модернизацию производства.

В минувшем году предприятие уже вложило в сельское хозяйство Орловской области 97,2 млн рублей, деньги пошли на строительство складов зерна и приобретение оборудования.

Компания реализует проекты свои в Болховском, Мценском, Знаменском и Хотынецком районах области. В 2020 «Черкизово-растениеводство» уже произвело 87,4 тыс тонн продукции, из них большую часть составляют зерновые и бобовые культуры.

ИА «Орелград»

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