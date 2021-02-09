Сотни орловцев попались на повторной пьяной езде

Из них три десятка человек ранее уже были судимы за такие преступления

Орловская полиция призвала жителей региона незамедлительно сообщать в дежурную часть о водителях, севших за руль в состоянии опьянения. Звонить можно по телефону 72-90-00 в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Орловской области. О важности мер по пресечению фактов управления в нетрезвом виде говорит статистика.

Так, по данным пресс-службы регионального управления МВД, в 2020 году в Орловской области водители совершили 307 преступлений, предусмотренных ст.264.1 УК РФ. Напомним, данная статья предусматривает уголовное наказание за повторную пьяную езду. Более того, в регионе было зафиксировано 29 повторных преступлений – их совершили водители, которые ранее уже были осуждены по упомянутой статье 264.1 УК РФ и состояли на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

Несмотря на это, они вновь садились за руль пьяными, при этом у них даже не было действующих водительских прав. Повторные преступления были зафиксированы на территории 12-ти районов Орловской области и в областном центре. Кстати, в Орле в 2020 году сотрудники полиции пресекли более 69 тысяч нарушений ПДД. Всего в областной столице за минувший год было составлено 634 административных протокола за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Еще 443 протокола были составлены за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. К уголовной ответственности за неоднократное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в Орле было привлечено 150 человек.

ИА «Орелград»